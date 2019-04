Una vittoria meritata,e che potrebbe compensare, almeno in parte, le magagne che lasta avendo in prima squadra. Laallenata daha trionfato nel doppio confronto contro il Torino facendo suaUn risultato netto (4-1 combinato fra andata e ritorno) che testimonia l'ottimo lavoro fatto dall'ex allenatore dell'Italia Under 19 e dai suoi ragazzi che, da qui a fine anno, sono una delle realtà candidate alla vittoria finale del campionato di categoria.- Ragazzi giovani, alcuni giovanissimi, ma dal talento indiscusso comeattaccante classe 2000 che ha già esordito in Serie A e che ha all'attivo 15 gol in 18 partite disputate in Primavera di cui 3 nel doppio confronto finale. Vlahovic non è l'unica stellina della squadra perché se Pantaleo Corvino può e deve essere criticato per il lavoro fatto con la prima squadra altrettanto non si può dire del settore giovanile. In estate sono arrivati dal Mallorca e dal Monaco i talentuosi fantasisti (spesso adattati da seconda punta o da esterni)(entrambi classe 2000). Dalle giovanili, infine, stanno emergendo anche talenti "made in viola" come il portiere(anche Nazionale) e il centrocampista(autentico jolly stagionale).ed è questa la verache può e deve portare avanti il neo allenatoreda qui a fine anno. Coppa Italia a parte, infatti, la Fiorentina può permettersi esperimenti che farebbero bene a un gruppo che ha bisogno di rifiatare e a una tifoseria alla ricerca di nuovi idoli.Nuovi Federicoo Federicoper rendere grande, partendo dal basso, una piazza che non può permettersi altri errori di programmazione. Errori, come quelli che, forse per poco coraggio, convinsero la proprietà a liberare Nicolòe Gianlucasenza una vera opportunità. La stessa che, invece, Montella potrebbe concedere (non in massa e magari solo per qualche minuto) a questi ragazzi. Perché 15 minuti fra i grandi potrebbero valere molto più di una finale vinta o meglio, di una finale, quella scudetto Primavera, ancora da conquistare.