Kieran Trippier finisce nei guai: il terzino dell'Atletico Madrid, ex Tottenham, è stato accusato dalla Federazione inglese (FA) di aver violato le regole contro le scommesse sul calcio per aver puntato sul suo trasferimento dagli Spurs ai Colchoneros nell'estate del 2019. Trippier ritiene di essere innocente ed è disposto a collaborare per chiarire la propria posizione, ma la FA presenterà richiesta alla Fifa per far sì che la squalifica sia valida anche in Spagna.