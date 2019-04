Kieran Trippier è sicuramente uno dei terzini più interessanti sul mercato in vista della prossima estate. Il terzino del Tottenham ha voglia di cambiare aria, la valutazione è di 35 milioni di euro e così potrà lasciare Londra nel prossimo luglio; non è un caso che in Inghilterra assicurino come anche la Juventus sia tra i club che si sono mossi per questo laterale. In realtà la situazione è diversa: Trippier è stato offerto più di un mese fa ma il ds bianconero Paratici si è mostrato freddo, la risposta della Juve non è stata positiva, discorso totalmente fermo. Ecco perché lo scenario è aperto per altre società.



OFFERTA NAPOLI - Molto più concreto l'interesse del Napoli per questo terzino inglese: Giuntoli su indicazione di Ancelotti ha già fatto una prima offerta da 18 milioni di euro, ancora troppo bassa e distante dai 35 milioni trattabili pretesi dal Tottenham. Il Napoli dovrà rilanciare per prendere Trippier, anche perché la concorrenza non manca in Premier League: il Manchester United è in prima fila, interessato e prima scelta del giocatore, serve fare in fretta ma per il Napoli non è una pista semplice, tutt'altro. E la Juventus al momento è totalmente ferma. Aspettando la scelta di Trippier...