Essere decisivo, tornare a incidere e confermare le ultime prestazioni. Saranno questi gli obiettivi rispettivamente di Pedro, Paulo Dybala e Domenico Berardi nel sesto turno di Serie A. Lo spagnolo non è riuscito ad aiutare la Roma in Europa League nel secondo tempo contro il Cska Sofia, ma i bookmaker credono in una buona prestazione nella sfida contro la Fiorentina all’Olimpico. E non solo nell’ex Barcellona. Secondo gli analisti, riferisce Agipronews, anche l’attaccante del Sassuolo sarà la star della partita al San Paolo di Napoli, come quello della Juventus che finalmente convincerà del tutto il neo allenatore Pirlo. Come riusciranno a realizzare i loro obiettivi? I trader di Sisal Matchpoint vedono un loro gol domenica 1 novembre, che paga 20 volte la posta.