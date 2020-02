Marco Tronchetti Provera, numero uno di Pirelli, ha rilasciato ai microfoni di Sky Tg 24 parlando anche di Inter: "Se preferisco una partita o un giro in barca? Dipende dall'importanza della partita, se la partita è importante rinuncio alla barca... L'Inter per me è stata anche business e lo è ancora, diciamo che la parte cuore ha aiutato il business. Si sono unite delle cose. L'Inter rappresenta anche dei valori, penso che l'Inter di Massimo Moratti sia stata molto congeniale a questi valori".