Insignito nella serata di ieri del "Premio Mediterraneo Città di Andria", il numero uno di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha parlato anche dell'Inter e della partnership con il il club nerazzurro: "Nasce da un'amicizia e una passione comune con Massimo Moratti. Eravamo amici, il nostro posto era insieme"

ZANETTI - "E' una persona seria che continua a vivere anche da dirigente il ruolo di capitano nerazzurro: è sempre la bandiera dell'Inter".

RONALDO VS RONALDO - "Questo ragazzo (il Fenomeno ndr.) aveva il dono della simpatia, è stato al cento per cento interista e ci ha fatto sognare, dandoci tutto ciò che poteva darci. Cristiano Ronaldo alla Juve? Credo che il suo arrivo possa creare una maggiore attenzione da parte di tutti verso la Serie A, facendo in modo che anche altre squadre si lancino in una sfida che fa bene a tutto il calcio italiano. Più grandi campioni ci sono, più diritti televisivi ci sono: è una crescita per tutti".



MERCATO - "Direi che la squadra si è rafforzata nei reparti principali, partendo da un impianto di squadra molto buono. La difesa è stata rafforzata e nell'insieme la squadra può disputare un buon campionato e una buona Champions League".



NAINGGOLAN - "Nainggolan? Contiamo moltissimo su campioni come lui, da avversario lo ricordo molto forte, potrà fare la differenza".



OBIETTIVI - "Obiettivi? Bisogna inseguirli tutti con passione. Solo così si possono tirare le somme ed essere consapevoli di aver dato tutto".



​SUNING - "Oggi è importante la passione per la squadra, e nella nuova proprietà si comincia ad intravedere questa passione: il giovane Steven Zhang partecipa in modo serio alla vita della società, vogliono portare la squadra alla vittoria e in questo momento stanno imparando".