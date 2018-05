Intervistato da "Il Messaggero", l'ad di Pirelli (main sponsor del club nerazzurro), Marco Tronchetti Provera, parla della voce di mercato che vede protagonisti Icardi e Higuain, in quello che sarebbe un clamoroso scambio tra Inter e Juventus.



“L’ipotesi scambio Higuaìn e soldi per Icardi? Lasciamo che decidano Inter e Juventus. Qualunque cosa può essere usata in un negoziato. Non mi pronuncio, posso solo dire che sono due grandi giocatori. Da interista ho tifato per il Napoli nella corsa scudetto, di più non potevo fare purtroppo, l’Inter non ha dato un contributo al momento opportuno”.