Il patron di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha parlato di Inter a margine della presentazione del piano industriale 2020-2022.



KO CON LA LAZIO - "Inter ridimensionata dopo la sconfitta con la Lazio? No, esce con la necessità di dover lavorare per una battaglia difficile con squadre forti e dove l'Inter ha le stesse probabilità delle altre".



SCUDETTO - "Nessuno ha lo scudetto in tasca, spero che alla fine possa guadagnarlo qualcuno di nerazzurro, ma ognuna delle squadre deve fare uno sforzo".



ERIKSEN - "Siamo solo all'inizio, è un campione che darà molto all'Inter".