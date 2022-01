IL TABELLINO

Chiariamo subito, però, che i meriti della squadra di Pioli, che stravince al di là del 3-0 finale, sono superiori ai demeriti di quella di Zanetti. Subito in vantaggio grazie a Ibrahimovic, i rossoneri ottengono il terzo successo consecutivo dominando nel primo tempo e poi dilagando nella ripresa con una prova di forza, ricca di gioco e personalità., mentre è difficile trovare qualcuno che abbia deluso perché anche Bakayoko si rivela determinante in mezzo al campo, mentre la coppia di riserva in difesa Gabbia-Kalulu non fa rimpiangere l’infortunato Kjaer e gli indisponibili Romagnoli e Tomori, assenti per Covid. Anche così si spiega il fatto che dopo quattro partite Maignan finisce imbattuto e mai come stavolta disoccupato, per la gioia di. Leao scatta sulla sinistra e sul suo perfetto cross al centro lo svedese non ha difficoltà a deviare da pochi passi il pallone dell’1-0, approfittando della libertà concessagli da Ceccaroni e Svoboda, i due disastrosi difensori centrali del Venezia. Sono passati meno di 3’ e il Milan non potrebbe incominciare meglio la sfida contro il Venezia che in casa aveva fatto soffrire anche l’Inter, prima di arrendersi soltanto nel finale.La squadra di Zanetti prova a ripartire, ma non basta la spinta di Aramu perché i rossoneri controllano con grande sicurezza. Merito di Tonali che si conferma in grande condizione, ma anche del suo compagno di reparto Bakayoko, preferito a Krunic, finalmente in ripresa, dopo le troppe incertezze nella prima parte della stagione.con l’unico difetto di non saper concludere quando ne ha la possibilità. Ibrahimovic per la verità rimane un po’ isolato, ma il Milan riesce ugualmente a rendersi pericoloso con una punizione di Theo Hernandez e una grande conclusione di Florenzi che esaltano i riflessi di Romero.Soltanto nel finale del primo tempo il Venezia riesce ad avvicinarsi a Maignan, ma il portiere francese non deve fare gli straordinari come contro a Roma, perché davanti a lui la coppia difensiva di riserva Gabbia-Kalulu non concede spazi a Henry e Okereke. Con Messias al posto di Saelemaekers all’inizio della ripresa, la squadra di Pioli riesce a raccogliere subito quanto aveva seminato nei primi 46’. E ancora una volta è Leao ad avviare l’azione lanciando sulla sua corsiaColpito e affondato nella sua laguna, il Venezia scompare definitivamente e il Milan può divertirsi. Ibrahimovic ha sui piedi il pallone del 3-0 ma Svoboda riesce a respingere, ripetendosi subito dopo sulla linea di porta, ma con un braccio, sulla ribattuta di Hernandez. Rigore ed espulsione, con lo stesso Hernandez che trasforma dal dischetto. E a quel punto con il Venezia in dieci e un quarto d’ora abbondante ancora da giocare, Pioli può concedersi un tranquillo turnover, inserendo prima Rebic per Leao e poi la coppia Giroud-Maldini al posto di quella titolare Ibrahinovic-Diaz., felice di anticipare nel modo migliore la festa per i suoi primi vent’anni che compirà tra due domeniche. Quella sera ilVENEZIA (4-3-1-2): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance (dal 15’st Kiyine), Ampadu, Busio (dal 33’st Fiordilino); Aramu (dal 15’st Johnsen); Henry (dal 15’st Crnigoj), Okereke (dal 44’st Bjarkason). All. ZanettiMILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (44’st Stanga), Kalulu, Gabbia, Hernandez; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers (dal 1’st Messias), Diaz (dal 28’st Maldini), Leao (dal 17’st Rebic); Ibrahimovic (dal 28’st Giroud) . All. PioliAMMONITI: 5’pt Saelemaekers (M), 37’pt Gabbia (M), 11’st Ceccaroni (V), 28’st Tonali (M)ESPULSI: 13’st Svoboda (V)MARCATORI: 2’pt Ibrahimovic (M), 3’st Hernandez (M), 14’st Hernandez (R) (M)ASSIST: 2’pt Leao (M), 3’st Leao (M)ARBITRO: Massimiliano Irrati di Pistoia.