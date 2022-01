Il Milan chiude la prima cessione di questa sessione di mercato invernale. Andrea Conti è ormai a un passo dalla Sampdoria, l’accordo tra le parti è stato trovato nella notte. Il terzino destro ha deciso di non attendere più l’Empoli che doveva prima trovare una sistemazione a Riccardo Fiamozzi.



RITROVA D’AVERSA - Un ruolo fondamentale nella scelta de terzino nativo di Lecco lo ha avuto il tecnico Roberto D’Aversa che lo ha voluto fortemente per sostituire Depaoli passato al Verona con la formula del prestito. I due avevano già lavorato insieme sia a Lanciano che a Parma nella scorsa stagione. Il Milan dovrebbe incassare un indennizzo minino legato alla salvezza del club blucerchiato. Il giocatore si trasferisce in prestito per sei mesi e ha un'opzione per altri tre anni.