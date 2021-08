Donald Trump, ex presidente USA, protagonista di diversi screzi in passato, soprattutto con Megan Rapinoe, icona del football a stelle e strisce ma anche del movimento LGBT, ha duramente attaccato le ragazze del soccer: “Se una squadra di calcio, guidata da un gruppo radicale di maniache di sinistra, non fosse stato stato così ‘sveglio’ (il termine è woke, usato per indicare la particolare attenzione a temi sociali, ndr) avrebbe corso per l’oro e non per il bronzo. ‘Sveglio’ vuol dire che perdi, che tutto va male, e la nostra nazionale di calcio è andata decisamente male. La ragazza con i capelli viola (Rapinoe appunto, ndr) ha giocato malissimo e spende troppo tempo pensando alla politica dei radicali di sinistra, senza fare il suo lavoro”.