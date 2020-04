Le divisioni all’interno dei Democratici sembravano fino a poche settimane fa poter spalancare le porte a una riconferma di Trump alla Casa Bianca. La scelta lampo di Joe Biden e la crisi del coronavirus invece stanno complicando non poco i piani del tycoon.Joe Biden - 44%Donald Trump - 38%Indipendenti - 8%Indecisi - 9%Non rispondono - 1%La percentuale degli indecisi non sembra essere così alta da poter ipotizzare a sei mesi dal voto un recupero del magnate.Un altro sondaggio realizzato dall’istituto Siena e relativo soltanto allo stato di New York, il più tragicamente colpito dal coronavirus, vedrebbe addirittura, a incontrare il «Paese reale»: comizi accaldati davanti a folle di fan adoranti invece delle domande insolenti dei giornalisti durante le conferenze stampa alla Casa Bianca. Già, maMistero, anche se The Donald ha già in programma tra una settimana un viaggio in Arizona e ne annuncia un altro in Ohio a breve.Stavolta, però, è diverso: i sondaggi sono focalizzati sugli Stati-chiave e vengono da fonti non sospette: il partito repubblicano e l’organizzazione della campagna presidenziale. I suoi strateghi elettorali sostengono che il crollo di popolarità dipende, oltre che dalle difficoltà economiche, dalle sue ruvide conferenze stampa che non piacciono agli elettori centristi e agli indipendenti, indispensabili per la rielezione.