. È un amore che si è trasformato in odio, quello tra Donald Trump e Twitter. La relazione ha iniziato a sciogliersi quando il presidente degliha annunciato di volere quando Twitter ha cominciato a mostrare i problemi del voto via posta. È una lotta che continua a surriscaldarsi sempre di più, a causa delle proteste che si stanno verificando in America dopo l’assassinio di George Floyd.. Uno dei messaggi del Presidente minacciava l’apertura del fuoco nel caso in cui le proteste a Minneapolis non si fossero placate. Il social lo ha accusato di incitamento alla violenza.. A influenzare la discesa di Facebook è stata anche la decisione presa dadi non eliminare i messaggi del Presidente, una decisione che ha segnato subito lo scarto tra i due Social Network e a cui è seguito uno sciopero da parte dei dipendenti di Facebook. A questa decisione è seguita poi la diffusione dell’hashtagsu Twitter, un invito ad eliminare il proprio account Facebook per protesta.. Mark Zuckerberg, però, non è finito in panchina solo su Facebook: ancheha subito un fortissimo calo in America. La più famosa App di messaggistica è stata infatti superata da, fino a poco fa utilizzata solo dagli esperti, che è stata scaricata oltre 120mila volte in una settimana perché considerata più sicura. Inoltre, anche Google, Snapchat e Youtube hanno iniziato a limitare i contenuti di Donald Trump e quelli che contengono incitamento alla violenza.