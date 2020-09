che non mostra di voler allentare la presa. Evidentemente non basta.L’annuncio è a dir poco sconvolgenteQuesta la frase più sorprendente di un lungo discorso nel corso del quale l’inquilino della Casa Bianca ha anche voluto toccare il tema del Covid 19 per dire cheOra dovrebbe bastare questa seconda rivelazione per mettere in dubbio la validità della prima. Nel senso checome quella della pandemia soltanto per opportunità e per strategia. Se dunque i due discorsi separati sono in realtà uniti daallora il mondo dovrebbe stare tranquillo pensando che quella di Trump altro non è se nonComunque sia, riflettendo su questa nuova e clamorosa uscita, è difficile far quadrare i conti suggeriti dalla ragione e dal buon senso. Probabilmente, e non è detto,. Non a caso lo stesso Trump ha confidato che il suo rapporto con l’omologo asiatico è simile al colpo di fulmine per una coppia di amanti. In ogni caso, volendo escludere il peggio è cioè che il presidente americano abbia voluto esibirsi in un esecrabile numero da teatro, una legittima agitazione provvederà a investire il mondo intero come se già non bastassero i guai correnti. Di tutto avremmo bisogno in questo momento tranne che di un dottor Stranamore americano in carne e ossa.