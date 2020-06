В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Negli, il presidente, intervistato da Fox, annuncia: “”.al Cremlino o nella sua residenza statale a Novo-Ogaryovo in questi mesi di epidemiae dal suo spray di soluzione antibatterica. La notizia è stata riportata da alcuni media russi e confermata dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.Come riporta l’Ansa,, dove Putin ha trascorso in isolamento gran parte degli ultimi mesi dirigendo le riunioni sull'emergenza coronavirus da una stanza senza finestre che i suoi detrattori definiscono "un bunker".I macchinari sono stati prodotti a maggio da una società specializzata in strumenti per la pulizia industriale che ha sede a Penza, 650 chilometri a sud-est di Mosca, ee di un termometro a distanza per misurare la temperatura degli ospiti.Un video pubblicato dall'agenzia di stampa statale Ria Novosti mostra come funziona la macchina.