Sorrisone sempre stampato sul volto di. Oggi come dieci anni fa, quando con la maglia del Sudafrica diventò uno dei giocatori simbolo del Mondiale casalingo segnando il primo gol del torneo. Ricordate? Gara d'apertura contro il Messico, sinistro potente da posizione defilata e palla sotto all'incrocio. Uno dei gol più belli del Mondiale 2010."E' il più grande evento sportivo del mondo con oltre un miliardo di spettatori. Quando lo guardavo da bambino sognavo un giorno di poterlo giocare. Non solo ci sono riuscito, ma ho fatto anche la storia segnando il primo gol di quell'edizione. Ricordi bellissimi, oggi mi emoziono ancora"."Sicuramente sì, in meglio. La gente mi ama e mi rispetta più di prima, la mia storia è un messaggio per tutti i giovani che vogliono realizzare i loro sogni. Tutto è possibile. Quello è stato un grande momento per me, il mio Paese e tutta l'Africa. Un gol intorno al quale si è unita una nazione intera e ha dato speranze a tante persone"."Ho sfidato tanti campioni: da Ribery a Suarez e Forlan, ma il migliore era Thierry Henry. E' sempre stato il mio idolo fin da piccolo"."Era la mia materia preferita a scuola, ma il pallone è sempre stato il mio primo amore"."No, ma è sempre stato un mio sogno e lo è tutt'ora. Con la nazionale ho giocato a Firenze contro l'Italia, il Paese è bellissimo e le persone sono fantastiche"."Adesso sono svincolato dopo la mia ultima esperienza nella prima divisione turca con la maglia dell'Erzurum BB".