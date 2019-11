Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, parla di Kylian Mbappé dopo che Zidane ha espresso il suo amore calcistico per il classe '98: "Non so quanto Zidane sia davvero innamorato di Mbappé, ma è un nostro giocatore, il più importante e siamo molto felici che sia con noi. A volte capita così: uno ama i giocatori che non può avere. Sfortunatamente per Zidane Mbappé è un giocatore del Psg. Un nostro calciatore. Lui ha molti giocatori di cui è innamorato della sua squadra. Stiamo cercando di costruire la squadra attorno a lui. Non penso ad un futuro lontano dal Psg".