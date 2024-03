Tudor alla Lazio, ecco i primi obiettivi sul mercato: c'è un ex Milan. Felipe Anderson destinato alla Juventus

Igor Tudor in panchina al posto di Maurizio Sarri è solo la prima mossa del presidente Claudio Lotito per rivoluzionare la Lazio sul mercato. In vista della prossima stagione il club biancoceleste punta l'attaccante argentino del Napoli, Giovanni Simeone. Già allenato da Tudor ai tempi dell'Hellas Verona, così come il centrocampista ceco della Fiorentina, Antonin Barak. E l'esterno offensivo Matteo Cancellieri, in prestito all'Empoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino della Lazio ci sono anche i centrocampisti Aster Vranckx del Wolfsburg (ex Milan) e Valentin Rongier del Marsiglia, dove piace pure il difensore congolese Chancel Mbemba.



LA SQUADRA - Restano Provedel, Romagnoli, Casale, Gila, Rovella, Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e forse Kamada.

In uscita Immobile, Luis Alberto, Pedro e Vecino oltre a Hysaj, Lazzari, Marusic e Felipe Anderson. Quest'ultimo è destinato alla Juventus.