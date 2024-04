Tudor pazzo di Kamada, lo vuole al centro della Lazio. I numeri di una svolta dal valore di... 100 euro

Sarà sicuramente un caso, ma l'unica partita in cui, fin qui, Igor Tudor ha fatto a meno dinel centrocampo della sua Lazio è coincisa con la sconfitta peggiore, quella per 2-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia. A pochi giorni dalla gara di ritorno, i biancocelesti hanno, assente dai tabellini proprio dall'andata in campionato contro i bianconeri il 16 settembre 2023, sconfitta per 3-1 con assist dell'ex Eintracht Francoforte.Nel mezzo, tante panchine con Sarri e un addio scritto in estate, finché non è arrivato il tecnico croato. Tudor ha portato un altro tipo di calcio, lasciando subito intendere di voler puntare molto sul giapponese. Qualche settimana dopo, questo è il pensiero del tecnico ex Verona:, un lavoratore, un professionista che può ricoprire diversi ruoli. Oggi bene, ma non ha sbagliato nessuna partita con me".E i numeri lo confermano.

Questi i dati Sofascore della partita di(cioè passaggi che hanno messo il compagno in condizione di tirare in porta, assist a Luis Alberto compreso),. Dati sia da trequartista sia da incontrista, da giocatore di gamba. La duttilità del centrocampista nipponico gli permette di giocare sulla trequarti o in mediana, senza calare il rendimento ora che la disposizione in campo è quella a lui congeniale. Lo conferma anche Felipe Anderson:“Sono molto felice di questa vittoria e soprattutto di aver aiutato la squadra a portare a casa una bella vittoria. Sei felice della fiducia di Tudor? Ovviamente, sì. Non ho mai mollato in attesa che arrivasse questo momento,”, le parole del numero 6 a Lazio Style Channel dopo la prestazione in Liguria. Un'apertura netta ad un futuro che è tutto nelle sue mani.Come è stato rivelato nei giorni scorsi da Fabrizio Romano,in base all'andamento della stagione e alle sue sensazioni. Per questo fino a qualche settimana fa era quasi scontato che le strade si sarebbero separate. Ora l'unico ostacolo, a meno di avances di club impossibili da rifiutare, è di carattere simbolico:. Se potesse, Tudor ce li metterebbe di tasca propria...