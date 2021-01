“Credo nelle rovesciate di Bonimba” scriveva Ligabue raccontando Roberto, centravanti unico, archetipo perfetto del ruolo di prima punta. Tiro preciso e forte, irascibile e passionale, l’area di rigore era il suo terreno di caccia preferito. Con l’Inter come squadra del cuore. Nel 1971 Boninsegna vince lo scudetto con i nerazzurri e la classifica dei cannonieri, regalando diverse perle.Tra i gol più belli, se non il più bello, quello realizzato domenica 24 gennaio 1971, esattamente 50 anni fa, a Roma, allo stadio Olimpico.Al minuto 43 Boninsegna riceve palla da Bertini al limite dell’area di rigore., con il pallone che fila velocissimo a bruciare il terreno, prima di battere il portiere Di Vincenzo. Un gol incredibile (guarda il VIDEO QUI ) di un attaccante d’altri tempi. Boninsegna chiuderà l’annata che porterà l’Inter al tricolore segnando 24 reti in 28 partite in serie A.