TURCHIA-ITALIA 0-3, IL TABELLINO







TURCHIA (4-1-4-1) Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu (dal 65′ Kahveci), Tufan (dal 65′ Ayhan); Karaman (dal 77′ Dervisoglu), Calhanoglu, Yazici (dal 46′ Under); Yilmaz. All. Senol Gunes.



ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Florenzi (dal 46′ Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli (dal 74′ Cristante); Berardi (dall’85’ Bernardeschi), Immobile (dall’81’ Belotti), Insigne (dall’81’ Chiesa). All. Roberto Mancini



ARBITRO: Makkelie (NED).



AMMONITI: Soyuncu, Dervisoglu (T).