Non sarà facile scendere in campo a pochi giorni dalla débâcle di giovedì sera contro la Macedonia del Nord costata la qualificazione al prossimo mondiale 2022, ma l’Italia di Roberto Mancini deve ripartire e lo farà dalla trasferta contro la Turchia, formazione sconfitta dal Portogallo nell’altra gara valevole per i playoff verso il Qatar. Gli azzurri vogliono dimenticare la figuraccia del “Barbera” e tornare a quel successo che manca addirittura da ottobre, ovvero dalla finale per il 3° posto di Nations League contro il Belgio. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it potrebbe essere questa l’occasione giusta con l’Italia, mai sconfitta in undici precedenti contro la Turchia, avanti nei pronostici in quota a 1,87 contro il 3,75 dei padroni di casa. Si gioca invece a 3,35 il segno «X». Nelle ultime dieci partiti ufficiali, riporta Agipronews, gli azzurri hanno manifestato problemi realizzativi, rimediando sette Under 2.5, favorito anche nella sfida di Konya a 1,73 rispetto all’1,92 di un match da almeno tre gol. Per quanto riguarda il risultato esatto invece, un 3-0 azzurro come nell’ultimo fresco precedente del match inaugurale di Euro2020 paga 15 volte la posta, è fissato a 6 un pari per 1-1 – risultato in pole position per i bookie – mentre viene offerto a 13 un successo di misura per 2-1 a favore di Demiral e compagni.