La Federcalcio turca ha smentito questo giovedì di aver esonerato il tedesco Stefan Kuntz dalla carica di Ct della nazionale per sostituirlo con Abdullah Avci, come avevano riportato diversi media locali: "Non c'è nulla al riguardo al momento", ha assicurato ai media il presidente della Federcalcio turca, Mehmet Buyukeksi. Diversi media turchi hanno annunciato questo venerdì la rescissione del contratto con Kuntz, che ha assunto la carica di ct della Nazionale nel settembre 2021, sostituendo Senol Gunes.