Turchia, Montella sicuro: 'Calhanoglu è un centrocampista di livello mondiale'

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Nazionale turca, ha speso nuovamente altre parole di elogio nei confronti di Hakan Calhanoglu: "Anche la stampa turca lo ha notato, possiamo dire che nell'ultima partita ha mostrato la migliore prestazione della sua carriera in Nazionale. Noi tutti sanno che grande calciatore abbiamo. I campioni come lui sono sempre esposti alle critiche. Quando qualcuno pensa che giocatori del suo livello non stiano performando al meglio, ci sono sempre critiche, penso che sia normale. Io Calhanoglu lo definisco un campione, per così dire. Perché è un grande calciatore. Posso dire che è un centrocampista di livello mondiale".