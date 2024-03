Inter, Inzaghi può sorridere: Calhanoglu è tornato in gruppo. Le ultime verso Bologna

Pasquale Guarro

Tutto procede come da programmi, Hakan Calhanoglu è tornato a lavorare in gruppo e sabato sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per la delicata trasferta di Bologna, sfida che anticiperà il ritorno degli ottavi di Champions League, che vedrà i nerazzurri impegnati al Wanda Metropolitano di Madrid. A questo punto la palla passa a Simone e al suo staff, che già da giorni lavora con l’obiettivo di portare il turco al massimo della condizione per l’impegno internazionale. E sempre con quella partita in testa si ragionerà circa l’impiego di Calhanoglu a Bologna, capendo se sarà meglio farlo partire nell’undici titolare o se buttarlo dentro per l’ultima mezz’ora di gioco.



LE SCELTE PER BOLOGNA - Un po’ lo stesso discorso che bisognerà fare anche con Acerbi e Thuram, entrambi in ripresa dopo i rispettivi infortuni ma entrambi in campo già nel corso dell’ultima partita casalinga contro il Genoa, dove il francese ha mostrato di essere in ottima condizione, sicuramente più avanti rispetto a tutti gli altri compagni. Chi dovrebbe invece partire tra i titolari è Davide Frattesi, centrocampista che aveva rischiato di aprire un piccolo giallo quando nel corso del riscaldamento ha chiesto a Inzaghi di potersi nuovamente sedere in panchina perché non convinto delle proprie condizioni. Il consulto medico ha confermato che l’ex Sassuolo sta benissimo e che è in grado di scendere in campo. Fatta eccezione per Cuadrado e Sensi, l’Inter e Inzaghi potranno contare sul gruppo al completo per la partita contro il Bologna.