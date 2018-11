Turchia-Svezia, non è ancora finita: la polemica dei padroni di casa, sconfitti con un calcio di rigore di Granqvist e retrocessi in Lega B di Nations League, non si placa e le ultime alimento la furia dei turchi. Intervistato da Aftonbladet a fine match, l'attaccante svedese Marcus Berg ha rilasciato delle dichiarazioni destinate a far rumore: "All'intervallo sono andato a parlare con l'arbitro per protestare per un fallo che ho subito in area di rigore, ma che lui non ha fischiato. Ci siamo seduti in spogliatoio, gli ho spiegato il mio punto di vista e lui ha fatto una promessa: 'Vado a rivedere le immagini, se dimostrano che ho sbagliato in quell'occasione fischierò due rigori a vostro favore nella ripresa'". Bufera in Turchia, con la Federazione che, secondo Marca, è pronta a chiedere la mancata omologazione della gara, visto anche il rigore che ha portato alla vittoria della Svezia. Berg però minimizza: "Messa in pratica la promessa? L'arbitro ce ne ha dato uno solo, ma abbiamo vinto comunque quindi va bene così: il rigore fischiato penso fosse solare, anzi, poteva anche darcene un altro".