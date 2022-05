“A me è venuto persino il sospetto che al muretto Rosso ci fosse Max Allegri”“Se a Monaco parti primo e secondo e chiudi secondo e quarto senza incappare in incidenti, insomma, significa che hai toppato strategia”.“Quando Perez, il messicano della Red Bull, si è fermato per montare le gomme intermedie, è stato giusto chiedere a Sainz di copiarne la scelta. Ma quando lo spagnolo si è rifiutato, dicendo via radio che la pista si stava asciugando, via, è stato assurdo fermare Leclerc”.“Ma infatti! Carletto era primo, lui sì che poteva aspettare l’asciutto. Invece è stato costretto a fare due soste ravvicinate, era primo, è finito giù dal podio”.“Di più, un autogol tipo Radu in Bologna-Inter. Aggiungo che Sainz si deve mettere in testa che deve aiutare Leclerc. Così non va bene, anche se l’intuizione dello spagnolo era giusta”.“Se non altro a Montecarlo ha trionfato Perez e non Verstappen ma la gente di Maranello ha sprecato una occasione enorme”.“Ma no, piuttosto prendiamo esempio da Ancelotti e Mourinho”.“Beh, Ancelotti dopo i flop di Napoli ed Everton era considerato bollito come uno zampone al purè delle mie parti. E Mou dopo United e Tottenham sembrava più un guitto che un santone della panchina. Invece tra Tirana e Parigi abbiamo assistito alla celebrazione dell’uno e dell’altro. Mai dire mai, nella vita”.di Daniela Bertoni