“Ha vinto anche a casa sua, in Olanda. Tra mille complicazioni, safety car, soste e bla bla bla. Profeta in patria. Arancia Meccanica in pista e sugli spalti. Nulla da obiettare”.“La Ferrari di Binotto è come la Juve di Arrivabene, per citare due ex amici”.“Vedo un grande potenziale inespresso. A Maranello come alla Continassa”.“Sì, è il seicentesimo podio nella storia del Cavallino. Ma non ci siamo”.“La Red Bull di Super Max è inavvicinabile ma adesso, vedi secondo posto di Russell, ci è passata davanti anche la Mercedes”.“Appunto. Ma fammi aggiungere che è inammissibile vedere una Ferrari, quella di Sainz, entrare ai box e scoprire che manca una gomma!”.“Non te lo so dire, ma se non sei il più veloce in pista se ti chiami Ferrari devi essere il migliore nei pit stop. Se no la sfida vera come puoi immaginare di vincerla?”“Per te che sei milanista, di sicuro “.“Guarda, senza nulla togliere ai meriti rossoneri, l’Inter non può prendere dei gol così. Roba da oratorio, sinceramente. Se questa è l’idea di difesa di Inzaghi, anche per Zhang come per il Ferrarista John Elkann vale l’antico slogan dell’avvocato Montezemolo: vinceremo l’anno prossimo”.“L’Inter ne ha già perse due su cinque e in effetti ha gli stessi punti della Vecchia Signora”.“Per ora qui mi pare stia godendo soltanto il mio amico Stefano Pioli…”