“A me viene il sospetto non sia mai cominciato”.“Beh, sulle Ardenne la Red Bull ha tirato fuori dal garage una macchina irresistibile. La tenevano lì nascosta, cosa vuoi che ti dica”.“Non è un record a Spa, nel 1995 Schumi con la Benetton trionfò partendo dalla sedicesima casella. Ma non c’è dubbio che Max sia un Fenomeno e mica lo scopriamo oggi”.“In Belgio la Rossa proprio non è stata competitiva. Adesso, per citare Crozza che fa Binotto, bisogna capire”.“Se è stata una domenica infelice o se è dipeso dalla nuova norma che impone di ridurre il saltellamento delle vetture. Dopo di che, Leclerc è più sfigato di un cane in chiesa, come diciamo dalle parti di Maranello”.“Stavolta gli si è infilata nelle prese dei freni una visiera gettata da un collega! Dovrebbe fare un salto a Lourdes, il nostro Carletto”.“Beh, abbiamo pur sempre sei punti di vantaggio su Berlusconi e Galliani e uno su Allegri e Arrivabene, gli avversari storici “.“Allora seriamente ti dico che la Beneamata non batte nemmeno la Cremonese, se scende in campo con lo stesso atteggiamento mostrato contro la Lazio. All’Olimpico ho visto una squadra molle e presuntuosa. Il primo gol non si può prendere, è stata la fotocopia di quello di Arnautovic a Bologna nella partita che decise lo scudetto”.“Sai cosa diceva Marchionne agli ingegneri Ferrari che esponevano problemi? Io vi pago perché troviate le soluzioni, non per ascoltare quello che già so. Vale anche per Inzaghi, che pure è bravo, eh”.“Ah, in Italia non si può dirlo, eppure alla Juve CR7 ha vinto meno di Higuain, non faceva tirare le punizioni a Dybala, ha fatto cambiare tre allenatori ma in compenso ha moltiplicato i followers. Dunque, io mi terrei Osimhen…”.di Daniela Bertoni