“Hai deciso di infierire?”“Facciamo che Mattia Binotto non è all’altezza di Roberto Mancini”.“Seriamente: in Francia abbiamo visto la peggior Ferrari della stagione”.“A Maranello si aspettavano una domenica difficile, ma così è imbarazzante! Ci sono ancora tante gare, in questo 2021. Rischiano di essere troppe, temo”.“Ah, Max è stato straordinario. Ha dato una lezione ad Hamilton, mica a uno qualsiasi. L’olandese ha vinto con una strategia alla Schumi”.“Beh, Toto Wolff non è Pirlo ma gli indizi ci sono tutti”.“Ma figurati. Premetto che ancora dobbiamo giocare con il Galles e di sicuro L’Europeo vero inizia dagli ottavi. Però la squadra ha debuttato benissimo, ha dato spettacolo, ha divertito. Io diffido sempre dello snobismo salottiero che strizza l’occhio all’autolesionismo. È un atteggiamento grottesco. Sappiamo tutti perfettamente che non sarà la Nazionale a guarire le ferite della pandemia. Ma che male c’è ad avere voglia di gioire assieme?”“Anche molto lontano. Fin qui non si è vista una squadra dominante. E bisogna tener conto dell’usura”.“In Europa si è ricominciato a giocare più o meno un anno fa, dopo la prima ondata del Covid. Fra campionati e coppe, tanti calciatori non si sono mai fermati, vivendo una stagione di quattordici mesi. Fa molto caldo quasi ovunque. Immagino che la condizione fisica farà la differenza”.“Beh, questa è una grande storia, una notizia splendida. Il personaggio può piacere o meno, ma la rinascita di un Campionissimo va sempre salutata con un filo di emozione. Non eravamo in pochi a sospettare che Marquez fosse stato ormai ridimensionato dalla sfortuna. Invece, rieccolo lì”.“Rossi sa cosa gli conviene fare, a prescindere dalla resurrezione di Marquez. Prima decide e meglio sarà. Purtroppo, aggiungo, per i ricordi di intere generazioni”.di Daniela Bertoni