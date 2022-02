“Dici?”“Invece è andata male, purtroppo. Lo sport dà e prende, talvolta è crudele. Prendi la Shiffrin, la meravigliosa sciatrice americana. Doveva spaccare tutto, invece è saltata sia nel gigante che nello slalom. Sai cosa mi diceva sempre il mio caro amico Alberto Tomba?”“Una volta andammo in macchina assieme in Val d’Isere per una gara di Coppa del Mondo. Lui guidava e io gli spiegavo che non doveva aver paura dei grandi rivali, di Zurbriggen e di Stenmark e di Girardelli. AT caccia una gran frenata e fa: sì, a parole tutti bravi ma poi ad un centimetro dal palo transitando su un dosso ghiacciato ci debbo passare io, quindi per favore non rompere se no in Val d’Isere ci arrivi facendo l’autostop”.“Quando ci vuole ci vuole! Tornando al discorso di partenza, non sembra un periodo fortunato per gli amici e le amiche di Bergamo, vedi anche l’Atalanta del Gasp. Ma ci tengo ad aggiungere una cosa”.“Oggi compie 70 anni il grande Julio Velasco, l’allenatore di pallavolo. È stato lui a farci conoscere il valore della cultura della sconfitta. Voglio dire questo, banalmente: bisogna voler bene ai nostri campioni e alle nostre campionesse anche quando perdono. Anzi, soprattutto quando perdono. Se no, è troppo facile”.“Sicuro, però non dimentichiamo mai che a Michela e Sofia, che per inciso l’Olimpiade l’hanno già vinta, dobbiamo l’assegnazione dei Giochi 2026 a Milano e Cortina. Fu la loro presentazione della candidatura italiana a spostare i voti decisivi, lo ha sempre raccontato Malagò”.“Sono contento ma gli ho spiegato che, visti gli esiti, compresa la dolorosa eliminazione di Arianna Fontana e delle sue compagne nella staffetta dello short track, insomma, quasi quasi era meglio se restava in isolamento!”“E secondo me Inzaghi pagherebbe di tasca sua per giocarsi altri due derby in semifinale contro il Milan”.“È anche una questione di realismo. Senza Barella e senza Bastoni, la sfida al Liverpool mi sembra una arrampicata a mani nude sull’Everest…”.di Daniela Bertoni