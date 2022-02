“Brividi, come nella canzone del Festival di Sanremo di Blanco e Mahmood! Del resto, anche i cinesi si sono ispirati ad Amadeus, per la cerimonia di apertura”.“Ci hanno messo dentro tutto, a Pechino. Le musiche di Strauss e Beethoven, ma anche l’Aida di Verdi. E la nostra delegazione ha sfilato sulle note di Vivaldi”.“Guarda, c’è un discorso geopolitico che magari qui ci interessa poco, però conta. Io ero in quello stadio lì, il Nido dell’Uccello, per la apertura dei Giochi del 2008. Allora si poteva pensare alla Cina come un partner dell’Occidente, ma era pura ingenuità. Quattordici anni dopo sappiamo che la realtà è diversa. Ma per noi italiani questa Olimpiade ha un valore che forse ai più sfugge”.“La prossima edizione dei Giochi invernali sarà ospitata a Milano e a Cortina nel 2026. Sarà il primo evento globale post pandemia, almeno così speriamo!, nel nostro Bel Paese. Non è poco. Dobbiamo prendere il meglio da Pechino, scartare il peggio e prepararci bene”.“Ah, quasi quasi ti mando l’audio! È disperato, si è beccato il Covid arrivando lì e per uno come Megalò non apparire alla cerimonia è stato uno shock”.“No, come per lo stesso motivo non è stato giusto giocare i mondiali di calcio nella Russia di Putin nel 2018 o andare tra poco in Qatar, anche se Ventura ci ha tolto dall’imbarazzo la prima volta e magari il Mancio ci toglie dall’imbarazzo anche per la seconda”.“Torno serio: se dovessimo fare sport solo dove la libertà è un valore incontestabile, insomma, forse ci resterebbe solo il Festival di Sanremo. È triste, ma è vero”.“Se non salta fuori Rocco Commisso, potremmo avere una inattesa speranza nel curling”.“Nel misto di curling, intendo la zucca che scivola sul ghiaccio, Amos Mosaner e Stefania Constantini fin qui hanno vinto tutte le partite. Ma se il presidente della Fiorentina decide di dedicarsi al curling, beh, fa come con Chiesa e Vlahovic, li vende subito ai cinesi. Naturalmente dopo aver proclamato che non li cederebbe mai”.“Guarda, in coincidenza con l’Olimpiade invernale nasce la vera Juve di Arrivabene, che per inciso scia benissimo. Dall’addio a Ronaldo alla gestione di Dybala, fino alle ultime operazioni di mercato, la Signora ha un nuovo leader, Iron Mauri da Brescia”.“Ehi, Arrivabene in Ferrari almeno lottava per il mondiale…”di Daniela Bertoni