“Che un circuito vero spruzzato di pioggia restituisce alla Formula Uno emozioni dimenticate”.“A Lewis è anche andata bene, ha commesso un errore non da lui ed è stato salvato dalla safety car”.“Senti, io ho una venerazione per Lewis. Ma può darsi non sia più abituato alla pressione e infatti stavolta, per la prima volta dopo anni, ha un rivale vero”.“Lui. La scena del primo giro, con l’olandese volante che rifila una ruotata all’asso della Mercedes, beh, è un simbolo”.“A me è venuto in mente, lo confesso, il primo Schumi contro l’ultimo Senna. L’olandese non ha alcun timore reverenziale nei confronti del driver che ormai detiene tutti i record. Non che ci fossero dubbi, Verstappen è un tipaccio da rissa nei bar del porto. Ma è un grande”.“Banalmente: ha la chance che aspetta da sempre, il tulipano. Sarà un duello fantastico”.“Una luce in fondo al tunnel. Leclerc e Sainz hanno corso bene. Peccato non ci sia una Rossa sul podio nel Gran Premio del Made in Italy, ma Norris con la McLaren è stato magnifico. Questo ragazzo farà grandi cose”.“Veramente io ho detto una cosa diversa: Rossi si è guadagnato il diritto di scegliere da solo il momento dello stop. Ma è fuori discussione: vederlo così, indietro o per terra, mette una gran malinconia”.“Poco, anzi niente. Dubito fortemente che a chi ama il calcio interessino queste dispute di potere. In generale, per una volta credo che il pallone dovrebbe prendere esempio dalla Formula Uno”.“Anche lo sport business è stato stravolto dalla pandemia. Le conseguenze sono pesantissime, ancora si parla dell’annullamento della Olimpiade di Tokyo. In Formula Uno hanno scelto un manager come Stefano Domenicali dandogli una mission: sopravvivere e ripartire. Quello che non si può fare, in un momento così, è marciare in ordine sparso tra le macerie. Poi io non so se Dal Pino sia bravo o meno. Ma stavolta o il calcio italiano fa squadra oppure affonda”.“Guarda, il solo fatto che una domanda del genere sia plausibile svela già l’identità dell’unico che esce bene da questa stagione bianconera”.“Maurizio Sarri”.di ​​Daniela Bertoni