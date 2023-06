L'amore tra Palermo e Gennaro Tutino non è mai sbocciato in questa stagione. Autore di soli 5 gol in cadetteria con la maglia dei rosanero, l'ex Napoli è destinato a tornare al Parma, club che ne detiene il cartellino. Per rilanciarsi, scrive La Gazzetta dello Sport, non è da scartare l'ipotesi di un ritorno a Cosenza, lì dove ha realizzato 10 gol nella stagione 2018-2019, sempre in cadetteria.