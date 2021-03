Un incontro di due ore non è stato sufficiente per giungere alla fumata bianca, per il rinnovo di Kessié al Milan sarà necessario un nuovo aggiornamento, rimandato a data da destinarsi. L’agente del calciatore, George Atangana, ha varcato i cancelli di Casa Milan alle 12, dove si è riunito con Massara e Maldini. Tra le parti un dialogo schietto, privo di giri di parole. Domanda e offerta, che però non si sono incontrate. La dirigenza rossonera ha fatto un passo ulteriore rispetto alla prima offerta presentata al calciatore, che superava di poco i compensi previsti dall’attuale contratto. Un nuovo rilancio che Maldini ha ponderato in virtù della crescita del centrocampista ivoriano, divenuto guida e leader di uno spogliatoio formato da tanti giovani.



PRIORITÀ AL MILAN - L’ulteriore sforzo non ha comunque soddisfatto le aspettative del calciatore, che per statistiche di rendimento si piazza tra i top della squadra e come tale ha intenzione di essere riconosciuto. Posto che gli ingaggi di Ibra e Donnarumma sono irraggiungibili e che la società non potrà più permettersi tali esborsi, c’è una terra di mezzo che Kessié si è conquistato a suon di prestazioni. L’incontro di oggi è servito soprattutto a chiarire questi aspetti. Sarà ancora necessario trattare, ma con la giusta offerta Kessié rimarrà a Milano. Il calciatore ha dato al club priorità assoluta, nonostante le insistenti voci da Premier e Liga. A Maldini la prossima mossa, intanto il Milan lascia filtrare cauto ottimismo.