E' Nicolò Rovella il nuovo talento del centrocampo made in Italy: il 18enne del Genoa piace a tutte le big del campionato, che fiutano l'affare. Il contratto del giocatore, infatti, scade nell'estate 2021, ma secondo Tuttosport verrà rinnovato a breve. Il ds del Grifone, Daniele Faggiano, infatti, non vuole farselo scappare a zero.