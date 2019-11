Ebbene, se la pensate così, vi consiglio caldamente di seguire punto per punto questo pezzo, nel quale proverò a scandagliareprofondo, al di là dei numeri superficiali che ormai tutti conoscono, ve lo concedo, però sì, pare abbia davvero tante cosette speciali, che sommate l’una all'altra ci parlano di una vera e propria rivelazione. Avanti.Giusto per contraddirmi subito, parto da un altro dato un po’ meno noto: lo sapevate che, negli ultimi due anni di Primavera a Bergamo aveva accumulato un totale di 20 assist, 10 per stagione? C’è coerenza: è una costante che va segnalata. Quanti di voi, il 14 giugno, hanno avuto il piacere di assistere alladi Brambilla? E in che senso potremmo definirla una ‘giocata premonitrice’?Siamo al minuto 84 di una gara estremamente tesa ed equilibrata. L’Atalanta è schiacciata dietro, e dopo una respinta proveniente dall'area bergamasca, i due giocatori più rappresentativi di entrambe le squadre si contendono unEcco, l’che interrompe la conduzione di Kulusevski è giocata perfetta, diversa. Quei giri contati sono il conto alla rovescia che attendeva il suo talento. Sono il compimento, la realizzazione concreta e temporale di una promessa:Ricapitolando: perché è una giocata premonitrice? Perché è avvenuta in una finale, o ancora meglio,: ammettiamolo, che assist è questo! Vi consiglio di guardarlo o riguardarlo a velocità normale, nel caso ve lo foste persi o dimenticati. Ora tenete a mente questi elementi:Lo sapevate che. Altro aspetto importantissimo questa cosa che. Del resto gioca in una squadra, ila. Dando una sbirciatina alle 13 giornate appena trascorse, balzano all'occhioPrendiamo ad esempio l’azione della, naturalmente..Quanto ripiega in fascia quando gioca esterno alto, lo sa solo il suo allenatore.. Però Kouamé perde la sfera e il Parma riparte. Arrivato a toccare la propria linea difensiva, Kulusevski la usa come una freccia userebbe la corda di un arco. E sibila via in contropiede.Kucka lo serve sulla destra mentre nel frattempo Pajac va a recuperare la posizione. Si preannuncia l’da fare. Viene da due corse importanti, convenite? Potrebbe mancargli la lucidità, giusto? In questi casi spesso è così, specie se sei un giovane che vuol mettersi in mostra.MaLa qualità dello svedese si esprime soprattutto negli assist, ormai l’avrete capito. Poi c’è lo splendido, che però eviterei di commentare per non andare troppo per le lunghe.E come potrei a questo punto non citareEd eccoci ad un altro dettaglio notevole. In questo momento preciso un giocatore mediocre forzerebbe il filtrante per Cornelius tra Ola Aina e Izzo.Giusto il tempo diall’interno.Quanti sono inoltre gli assist potenziali, quelli sprecati clamorosamente dai suoi compagni? Oppure: ricordateAndrebbero tutti conteggiati per comprendere davvero quale impatto ha avuto Kulusevski su questo inizio di campionato. Vi cito ancora, delicatissimo tra Acerbi e Radu.Last but not least, parliamo di spazi. Concludiamo in bellezza. Forse ancora in pochi hanno notato l’intelligenza che anima il dinamismo e la resistenza di questo ragazzo nato a Stoccolma.Cosa intendo? Tenterò di spiegarlo servendomi di un’unica azione emblematica, tratta ancora una volta daAbbiamo capito che al Parma piacciono queste rimesse, e che Kulusevski taglia dentro al campo per riceverle. Così facendo, chi lo marca deve scegliere se seguirlo oppure no. Ola Aina qui decide per il sì, e gli va dietro. Ma questo provoca un’immediata reazione di, voglio dire.Ora alle spalle di Ola Aina c’è una prateria da attaccare. Prima però, nel caso il compagno volesse chiudere l’uno-due nello stretto.Ma il centravanti danese gli preferisce Gervinho, il quale adesso avanza palla al piede, in diagonale.Vedete come ruota la testa in cerca di un altrove più efficace? Sarà proprio, e tutto si dimentica.