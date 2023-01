Tutti contro il Chelsea. L'acquisto di Noni Madueke dal Psv Eindhoven, per una cifra superiore ai 30 milioni di euro, è solo l'ultimo di un club che con l'arrivo di Todd Boehly e del Clearlake Capital consortiumI prossimi obiettivi sono Moises Caicedo del Brighton e Malo Gusto del Lione, per i quali sono già state presentate offerte ufficiali.Sulla potenza di fuoco del Chelsea non ci sono mai stati dubbi, ma come possono i Blues non cadere nelle maglie del Fair Play finanziario?(ve lo abbiamo spiegato qui ). Il problema è che ora i club di Premier League hanno deciso di alzare la voce. Secondo lo statuto della FIFA, le squadre possono far firmare ai giocatori accordi fino a un massimo di cinque anni,. Per intenderci, in questo modo, il nuovo arrivo Mykhailo Mudryk, che ha firmato un contratto di otto anni e mezzo, costerebbe all'anno poco più di 10 milioni di sterline.A proposito di Mudryk, le cifre del suo ingaggio sono importanti, ma per nulla fuori mercato. L'ucraino arrivato dallo Shkhtar per 70 milioni di euro più 30 di bonus,Per il Chelsea è quasi un affare, lo pagherà meno di Loftus-Cheek e Hudson-Odoi (attualmente in prestito al Bayer Leverkusen), che pesano sui conti dei Blues rispettivamente 150 mila sterline e 120 mila sterline a settimana.