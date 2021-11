. Non è uno scherzo,uscita nei quarti dell’ultimo Europeo, si accinge a firmare unche a 45 anni ha scelto l’Italia per tornare in prima linea dopo l’esperienza indigena con la squadra della sua nazione.prima del match di Empoli condotta da in persona da, plenipotenziario sportivo per l’Italia del gruppo Usa. Shevchenko avevama ha scelto il Genoa, convinto dal progetto dei nuovi proprietari. E felice di ritornare in Italia, un paese che sta nel suo cuore., che saràdella prossima settimana.l’ennesimo pareggio in affanno costato la panchina allo zio Balla, come i tifosi avevano affettuosamente ribattezzato il tecnico romagnolo, che chiudeEra quello di Andreail nome più gettonato per una successione da settimane considerata inevitabile alla luce dei miseri risultati del Genoa:, appena quattro nelle ultime cinque gare.Che ha puntato decisa su Shevchenko. Enrico Preziosi saràperche subentrerà al Joker dopo 18 anni di “dittatura”, costata sìcol Venezia ma contrassegnata anche da indubbi successi –quindici stagioni di fila.Nell’anno 128 della sua lunghissima e travagliata esistenza calcistica, il Vecchio Balordo - secondo la celebre definizione di Gianni Brera – prova dunque a dispiegare le ali e a spiccare quel volo negato negli ultimi tre decenni:Da quell’acuto estemporaneo una infinita successione di alti (rari) e bassi (la serie C, scampata nel 2003 grazie al caso Catania e appunto, decretata dalla giustizia nel 2005). Un’altalena vertiginosa che aveva provocato la progressiva marginalizzazione del club dai palcoscenici maggiori eimprime una svolta netta e lascia presagire un futuro lontano dai triboli ai quali il Genoa era abbonato. André Blasquez (quanti Andrea nel Genoa...) è stato rappresentante di 777 Partners nel cda del Siviglia, una joint venture finita sugli scogli per l’opposizione dei tifosi spagnoli all’acquisizione da parte degli americani dalla maggioranza azionaria del club andaluso. La querelle proseguirà in tribunale. Blasquez si occuperà a tempo pieno del Genoa.A lui la società chiede ovviamente di guidare una pronta risalita in classifica della squadra che a gennaio sarà certamente ritoccata seguendo le indicazioni del nuovo tecnico. Shevchenko è stato scelto anche per restituire lustro ad un club sparito dai palcoscenici nazionali e internazionali., di pari passo con la costruzione di una società moderna e di una squadra competitiva. L’impegno è stato esplicitato dai tycoons di Miami: riportare il Genoa nell’aristocrazia del calcio nazionale.Si vuole andare anche oltre. Il progetto a tre-quattro anni prevede il restyling del Luigi Ferraris, in accordo con la Sampdoria. I due club genovesi hanno costituito una società al 50% che ha già iniziato a finanziare con denari del credito sportivo (30 milioni di euro il budget totale) la ristrutturazione della tribuna dello stadio, ricostruito per Italia ‘90 sulle macerie dell’impianto d’anteguerra. Sei milioni spesi per dotare il settore degli sky box, di nuovi impianti wifi, ristorante e sale di accoglienza. La tribuna stampa (174 posti) è stata spostata al piano superiore, sacrificando circa tremila posti, la capienza attuale del Ferraris è scesa a 35mila spettatori. In estate sono stati completamente rinnovati gli impianti igienici delle due gradinate. Il più resta da fare. Si prevede di razionalizzare e migliorare l’accesso e la fruibilità di distinti e gradinate. Dotandole dei servizi necessari. Lo stadio genovese nelle intenzioni dovrebbe ospitare anche eventi extra calcio (convention, matrimoni, banchetti ecc. ecc.) e diventare una casa aperta sette giorni su sette ai genovesi e ai visitatori. Ambizioso programma che si scontra con le difficoltà geomorfologiche della zona. Incastrato fra le case, il vecchio carcere e il corso del torrente Bisagno (tristemente famoso per le periodiche alluvioni), privo di parcheggi per le auto non sarò mai un impianto capace di rivaleggiare con gli stadi costruiti ex novo ij zone di facile accesso per il pubblico.L’allora presidente della Sampdoria, Duccio Garrone, aveva proposto quattro aree diverse per la costruzione di un nuovo impianto del calcio: proposte tutte bocciate dall’amministrazione comunale di centrosinistra. L’attuale giunta di centrodestra è assai più malleabile. Blasquez e Arciniegas, l’altro plenipotenziario di 777 Partners, hanno già incontrato il sindaco di Genova, Bucci e il presidente della Regione Liguria, Toti. Nel cassetto gli americani hanno alcuni progetti di investimenti immobiliari in città e nelle riviere. Bucci ha spiegato loro che a Genova tutto si può fare e che aspetta proposte dettagliate.In definitiva dunque l’arrivo di Shevchenko non è solo l’alternarsi di una guida tecnica della squadra ad un’altra. E’. Il Genoa nei loro piani di investimenti dovrà diventare una sorta di ambasciatore della città di Genova nel mondo. E chi meglio di un campione e un personaggio del calibro di Shevchenko può reggere il vessillo della riscossa della Superba, da troppi decenni finita ai margini dell’Impero? Non soltanto l’Impero calcistico, purtroppo…