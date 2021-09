Imbattibile? Sulla base di quanto si è visto finora in campionato sembra proprio di sì. Non si trova un difetto al super Napoli di Spalletti. Il tecnico di Certaldo è approdato finalmente dove voleva approdare. Ora è sereno, e può fare calcio, il suo calcio. Ricordo bene i complimenti che indirizzava ai partenopei nei postpartita con l’Inter. Ne apprezzava la qualità, oserei dire ne invidiava la qualità. Il palleggio sfacciato. Solo che Spalletti non è arrivato a Napoli per mettersi a sedere e guardare la bravura dei suoi giocatori, il lavoro dei suoi predecessori. Quella era solo la base. Bisognava metterci dentro ancora un bel po’ di cose perché tutto iniziasse a funzionare, e funzionare davvero. Anzitutto, serviva una vertebra fondamentale alla colonna della squadra, qualcuno che legasse la fisicità di Koulibaly a quella di Osimhen. Un centrocampista diverso, che però non contraddicesse con la sua differenza la vocazione al palleggio del Napoli. Qualcosa di più del Bakayoko di Gattuso. Un nome orrifico: Anguissa. Un camerunense retrocesso col Fulham, ma imponente e con lo sguardo ricco di competenze europee (oltre alla Premier, nei suoi occhi c’è la Ligue 1 con l’OM e la Liga col Villarreal). Nell’ultima partita di campionato del Napoli, quella contro il Cagliari, Anguissa ha giocato 109 palloni, più di Fabian Ruiz (98), e toccato il 97% di passaggi riusciti. Capite bene che non si sta parlando solo di un interditore. È dunque da questo fascio di corrente continua (Koulibaly-Anguissa-Osimhen), da questa scarica elettrica, che la squadra di Spalletti riceve energia. Al punto che lo stesso Fabian Ruiz, fino all’altro ieri così bravo e incompiuto e incostante e talvolta compassato, sembra aver trovato finalmente il suo contesto, la sua dimensione, la sua precisa lunghezza d’onda.A quanto scritto sopra si aggiunga la ricerca della profondità schietta, altrettanto tipica di Spalletti. Le sue squadre necessitano di almeno un velocista puro là davanti. Pensate a Salah nella Roma. Con tutto il rispetto per gli scatti di Insigne, di Politano e di Lozano, nel Napoli la novità è che questa funzione la ricopre direttamente il centravanti Osimhen. Sicché se gli gira il pallone giusto, la squadra di Spalletti può anche ripartire così, come al Ferraris nel primo tempo.Sul lancio di Insigne è stata impressionante l’accelerazione di Osimhen che ha bruciato Yoshida. Attenti tutti a pressare il Napoli coi centrali oltre la metà campo.Questa banalissima ripartenza serva da monito perenne alle avversarie del Napoli.Ma questo è un Napoli che sa vedere anche altri al di là della linea. A diverse altezze di campo, e arrivandoci da molti punti. Poiché la gestione della palla è ragionata e la tecnica diffusa, in qualsiasi momento possono partire attacchi alla profondità, su un lato o sull’altro o per vie centrali. Cambiano gli interpreti, non i principi. L’importante è palleggiare osservando il comportamento della linea avversaria. Caso esemplare questo di Udine, con il braccetto Becao portato fuori dalla mezzala-trequarti Elmas, e il quinto Molina inadeguato sul ‘pase aéreo’ di Mario Rui per Insigne.A un’ altra altezza di campo e sulla verticale opposta si è sviluppata l’azione del primo gol di Osimhen contro il Cagliari. Stavolta gli attori sono Zielinski e Anguissa, le due mezzali del 4-3-3 del Napoli. Apro una piccola parentesi sul sistema di gioco: sì, è tendenzialmente un 4-3-3, con Fabian vertice basso e Anguissa che si muove sul centrodestra, alzandosi o scendendo al fianco dello spagnolo a impostare. L’altra mezzala o la fa Elmas (vedi sopra) o Zielinski (vedi sotto). C’è un po’ un giochino da parte di quest’ultima, che è la più offensiva delle due; in base al suo posizionamento la squadra può assumere anche l’aspetto di un 4-2-3-1. Così non è raro assistere a inserimenti in diagonale di questo genere.Sul pallone giocato dal Rrahmani ad Anguissa, il polacco si butta (alle spalle del centrocampista Strootman) nel varco tra terzino e centrale opposti alla sua posizione teorica di partenza (che sarebbe il centrosinistra). Notate che mentre viene offerta la profondità da Zielinski, c’è un Politano che viene dentro e si propone ad Anguissa per una giocatina corta. È la doppia minaccia caratteristica del Napoli.Infatti la squadra di Spalletti non disconosce l’eredità del gioco di posizione iniziato da Sarri e reinterpretato da Ancelotti e Gattuso rispettivamente con minore e maggiore fedeltà. Anzi, saper giocare corto tra le linee è fondamentale, complementare. Contro la Juve il tecnico di Certaldo l’ha vinta inserendo Ounas, perché insoddisfatto del lavoro di Elmas tra le linee nel primo tempo. Il macedone agiva sul centrosinistra e non riusciva a istallarsi a modo nei punti fastidiosi della zona di rifinitura. Ounas al contrario galleggiava nello spazio di mezzo sul centrodestra, un vero grattacapo per Rabiot, Locatelli e Chiellini. È bastata questa sfumatura colta tempestivamente da Spalletti per aprire una crepa seria nel muro di Allegri.Ma questi cluster, veri e propri ‘grappoli’ di giocatori, li abbiamo visti funzionare anche a Leicester. Ricordate lo splendido fraseggio che ha portato al gol di Osimhen?