Tutti pazzi per Houssem. In Italia e non solo. A Torino stravedono da tempo per lui, hanno avuto modo di ammirarlo nel doppio confronto degli ottavi di Champions League e ora c'è chi spera nel colpo. Un mercato difficile, creativo e complesso, che nel post-pandemia rende più difficili i colpi ad alto costo. E Aouar potrebbe rientrare tra questi.