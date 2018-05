“Europa League? Noi ci crediamo tantissimo, abbiamo dimostrato che col lavoro duro si possono ottenere risultati. Adesso ci aspettano due partite difficilissime ma non ho dubbi che saremo pronti a dare battaglia. Vogliamo realizzare questo sogno. Lo scontro diretto col Milan? A San Siro ci giocheremo una fetta importante della nostra qualificazione in Europa. Abbiamo dimostrato di avere mezzi e qualità per raggiungerla, come lo hanno fatto Milan e Atalanta”, parola di Federico Chiesa a Sky Sport. Adesso il classe 1997 viola è concentrato esclusivamente sul campionato, sul finale di stagione con la sua Fiorentina: l’Atalanta dista 2 punti, il Milan 3. La Fiorentina culla il sogno europeo e Chiesa vuole trascinare la squadra. Non segna dallo scorso 31 marzo contro il Crotone, adesso vuole tornare al gol: è a 6 in campionato, ormai la doppia cifra è lontana. Ma in questa stagione non ha sempre giocato vicino alla porta: Pioli l’ha schierato anche da esterno in un centrocampo a cinque, oltre che ala nel 4-3-3 e seconda punta accanto al Cholito Simeone. Chiesa ha stupito soprattutto per la costanza di rendimento, anche nei momenti più delicati della stagione. E le grandi d’Italia hanno monitorato - e monitorano tutt’ora - con grande attenzione la sua crescita.



INTER E NAPOLI - A soli 20 anni si è confermato un gioiello della nostra Serie A e non è un caso se attorno a lui cresce continuamente l’interesse dei top club, italiani e soprattutto stranieri. La risposta della Fiorentina è stata un rinnovo importante: determinante per non fare di Chiesa l’ennesimo regalo scontato. Eppure le big non si fermano: è il sogno dell’Inter per il futuro, ma c’è da tempo anche il Napoli in prima fila con De Laurentiis che lo ha corteggiato già durante la scorsa estate, senza successo. Per sostituire il deludente Antonio Candreva, Piero Ausilio dalla scorsa estate sonda il terreno con la Fiorentina per l’esterno viola. Il Napoli si è mosso la scorsa estate, poi a gennaio ha provato a chiudere - senza successo - gli affari Simone Verdi e Matteo Politano. In estate, però, De Laurentiis tornerà all’assalto per rinforzare il reparto offensivo. All’estero voci sul Paris Saint-Germain, ma va iscritto anche Pep Guardiola alla lunga lista degli estimatori del figlio d’arte viola. Scout delle grandi d’Europa seguono Chiesa, ma in Italia recentemente ha sondato il terreno anche un’altra squadra: la Roma.



C’È ANCHE MONCHI - La Roma si è informata sulla situazione di Chiesa, direttamente con la Fiorentina. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo giallorosso Monchi vuole essere aggiornato dalla società viola su eventuali trattative per Chiesa, dall’Italia e dall’estero. L’esterno piace al ds spagnolo, ma anche e soprattutto ad Eusebio Di Francesco. Rientra anche alle perfezione nelle idee tattiche dell’allenatore della Roma: nel suo 4-3-3, ma anche nel 4-2-3-1 ed eventualmente in un 3-4-3. Chiesa è uno dei profili seguiti per rinforzare l’attacco giallorosso, soprattutto perché il futuro di Stephan El Shaarawy e Diego Perotti è in bilico. La Roma sonda il terreno per Chiesa, ma la Fiorentina al momento non ha intenzione di cederlo. Tutto, però, dipenderà dalle offerte che arriveranno in estate. La società viola è pronta a chiedere almeno 50 milioni di euro per il cartellino del classe 1997. Ma la speranza della Fiorentina è che Chiesa decida di restare a Firenze per costruire attorno a lui il progetto per la prossima stagione. Con, ma anche senza la conquista finale dell'Europa.



