Aumenta la fila per Alexandru Cicaldau. Il 23enne centrocampista romeno dell'Universitatea Craiova allenata da Cristiano Bergodi è seguito con attenzione dai talent scout di parecchie squadre italiane e straniere. Come si legge su Tuttosport, su di lui ci sono Atalanta, Fiorentina, Sampdoria e Sassuolo; più defilate Lazio, Torino, Benevento e Monza. La richiesta è di almeno 10 milioni di euro per il suo cartellino.