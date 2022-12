Sceso in campo con l’Australia ai Mondiali, Garang Kuol ha impressionato tutti gli addetti ai lavori. Giovane attaccante, il 18enne gioca in patria con la maglia dei Central Coast Mariners: a gennaio si trasferirà al Newcastle che lo ha già acquistato per poco più di 500 mila sterline. I Magpies, svela il Telegraph, hanno già ricevuto tante richieste da club che lo vogliono in prestito: gli inglesi preferiscono cederlo in Spagna o Portogallo.