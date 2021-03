Da un paio d'anni è tra i migliori portieri della Serie A. Anche in questa stagione Juansi sta confermando una sicurezza per l'. Tante le parate decisive del numero 1 argentino, ormai punto fermo anche della nazionale Albiceleste insieme al compagno di squadra Rodrigo de Paul. E, proprio come il numero 10,, con diverse squadre pronte a farsi sotto con i friulani.. Già a gennaio i giallorossi hanno valutato l'opportunità di regalare a Paulo Fonseca un nuovo portiere, ma la mancata cessione di Pau Lopez ha bloccato questa ricerca. Discorso diverso per quanto riguarda la prossima estate: l'ex Betis non ha convinto e verrà cercata una soluzione in uscita, a titolo definitivo o in prestito, che permetta di non disperdere i quasi 30 milioni di euro investiti due anni fa., per cui serviranno però almeno 20/25 milioni.A osservare il portiere dell'Udinese, negli ultimi mesi, non è stata però solo la Roma. Oltre a diversi club spagnoli, anche. A frenare il trasferimento dell'argentino in nerazzurro, dove ritroverebbe l'amico Lautaro Martinez, è però l'ormai certaanche per la prossima stagione: l'idea della dirigenza interista, anche per via della complicata situazione economica, è quella di rinnovare la porta nel 2022. Sta sondando il mercato dei portieri anche il, per cautelarsi. La priorità di Maldini e Massara è appunto quella di prolungare col numero 99,, che a giugno potrebbe lasciare l'Atalanta. Al momento Musso resta sullo sfondo per i rossoneri, pronto però a vivere un'estate da protagonista sul mercato.