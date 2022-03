e uomo-copertina della notte di Amsterdam, dove con un suo gol ha eliminato l'Ajax dalla Champions portando la squadra di Verissimo ai quarti. 26 reti in 33 partite. A 22 anni. Numeri da top player e un'estate da protagonista sul mercato.. E ora per il bomber c'è già la fila: gli Hammers sono pronti a rilanciare la proposta respinta, l'Atletico Madrid lo segue interessato e il Newcastle è pronto a mettere sul piatto una cifra importante per superare la concorrenza. E in Serie A? Qualche mese fa gli agenti del giocatore avevano incontrato anche il Milan, che ora ha puntato Origi del Liverpool - Tutti pazzi per questo ragazzo cresciuto ad Artigas, città uruguaiana al confine col Brasile. Darwin è il secondo di due figli, cresce nel quartiere povero El Pirata sotto lo sguardo attento di mamma Silvia, casalinga, e papà Bibiano che si spacca la schiena per regalare un futuro ai figli: "Lavoravo fino a 12 ore in cantiere per farlo giocare a calcio". Sacrifici ricompensati, perché oggi la famiglia Nuñez si gode il gioiellino di casa.. L'esperto tocca le corde giuste et voilà, il piccolo Darwin cambia idea e torna a sorridere. Bastano qualche giocata e 4 gol con la maglia del Peñarol per convincere l'Almeria a portarlo in Europa: 7 milioni investiti e ripagati alla grande con 16 reti in 30 partite nella seconda divisione spagnola.- Nuñez segna e sogna. In Italia lo seguono Milan e Napoli che cerca una punta dopo la cessione di Milik - poi arriverà Osimhen -. E' l'acquisto più costoso nella storia del club e grazie alle prestazioni col Benfica debutta anche in nazionale con Tabarez ct. Per prendere il classe '99, il dirigente portoghese ha resistito anche alla tentazione Cavani: Edinson si era offerto e poteva arrivare a zero dopo essersi svincolato dal Psg, ma lo sguardo del Benfica era proiettato al futuro. No grazie, preferiamo il giovane. Proprio lui, Darwin Nuñez. Il futuro Cavani.