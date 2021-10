Sappiamo fin troppo bene chenon è solo un canale telematico e contenitore di film e serie tv originali. Il colosso dello streaming mondiale, il primo che ha investito in un sistema di fruizione online di un prodotto di intrattenimento, è diventato anche una finestra sul mondo esterno. Oltre a uno sguardo alla realtà americana e inglese, altre culture sono entrate nella grande famiglia di Netflix. Come quella italiana, spagnola, danese, tedesca e molte altre. Ad oggi c’è anche un grande interesse per la cultura del mondo asiatico, così accattivante e così piena di tradizioni, tanto è vero che nel catalogo ci sono diversi titoli che esplorano quell’universo.” (tradotto il fiore di ibisco è appena sbocciato): è una frase ripetuta diverse volte in giro tra i #Reels di Instagram e i vari TikTok. Si tratta, infatti, di una famosa scena tratta dalla nuovissima serie sud coreana che è stata inserita su Netflix lo scorso 17 settembre e, giorno dopo giorno, ha scalato le classifiche di gradimento del pubblico grazie al passaparola sul web, arrivando al primo posto tra le serie più viste in Italia,Squid Game è un thriller di nove episodi. Si tratta di un horror-drama distopico, scritto e diretto da, prodotto in Corea del Sud, lo spettacolo segue un gruppo di personaggi riuniti su un'isola remota., di vivere ai margini della società e di non vedere alcuna prospettiva di riscatto in un futuro né immediato né lontano.. I concorrenti, principalmente impoveriti, possono vincere una piccola fortuna se sopravvivono, ma la maggior parte finisce per pagare il prezzo più alto. Lo spettacolo è stato paragonato favorevolmente al film giapponese Battle Royale del 2000. Tocca anche i temi della povertà e dei difetti del capitalismo, che sono diventati elementi comuni nei drammi sudcoreani.A metà tra videogioco e visione nemmeno troppo distorta della deriva dei reality show,, una trama simile a quella a cui Stephen King aveva pensato nel 1982; la quale, però, doveva sembrare fantascienza, qui ha un fondo scuro di verosimiglianza.i.È un prodotto unico nel suo genere, che intrattiene, ma che regala soprattutto una sottile satira sul mondo che viviamo, fotografando il lato oscuro della società dei consumi.È il titolo del momento, quello di cui tutti parlano e che tutti stanno guardando.. Il problema sarebbe il mantenimento delle infrastrutture tecniche necessarie per la trasmissione di dati internet ad alta velocità, che il provider coreano ritiene dovrebbe essere sostenuto in parte anche dalla multinazionale.Il prodotto sta riscuotendo talmente tanto successo da essersi allargato, come prevedibile, a tutte le piattaforme social. Alcune delle prove affrontate dai protagonisti nella serie vengono replicate da migliaia di utenti su Tiktok, senza, ovviamente, che questi corrano alcun rischio. Una, per esempio, prevede di cucinare i, un biscotto coreano di semplice preparazione, con una decorazione centrale removibile.