Zirkzee e la clausola rescissoria col Bologna: tutto quello che c'è da sapere

è il prototipo dell'attaccante moderno. Lì davanti il Bologna ha un tuttofare che vive per il gol. E una rete dopo l'altra i riflettori del mercato sono puntati su di lui. I rossoblù si sono rassegnati a perderlo a fine stagione e per sostituirlo hanno già preso Santiago Castro, l'olandese piace a quasi tutti i top club europei e in Serie A è in cima alle preferenze di Milan e Napoli.- Quando il Bologna ha preso Zirkzee dal Bayern Monaco per 8,5 milioni di euro nell'estate 2022 sono stati discussi alcuni dettagli presenti sul contratto e che ora sono in primo piano.. Non solo, il Bayern Monaco ha anche diritto al 40% della plusvalenza che genererà il Bologna dall'eventuale cessione del giocatore.- Zirkzee è destinato a diventare un uomo mercato sul quale hanno già messo gli occhi tante big.: arrivano dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna e soprattutto dall'Inghilterra, dove in Premier League c'è già qualche società che sta capendo se fare un tentativo per l'attaccante olandese. Difficilmente il Bayern che ha già Kane si metterà in squadra Zirkzee, più probabile vederlo con un'altra maglia. Magari in Italia, dove Napoli e Milan sono alla finestra.