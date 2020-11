In, quando si parla di calcio, il primo nome che viene in mente è. Il secondo non è quello di un altro campione, oppure di un grande allenatore, ma di un procuratore, colui che cura gli interessi (tra molti altri e non a caso) di CR7:. Dicono sia il managere probabilmente è vero, di sicuro mette le mani in molti affari e troppi club usando, senza alcun freno. Tra le società che gli sono, c’è anche il: il presidente, quando deve vendere un calciatore, si consegna nelle sue sapienti mani, sicuro che in qualche modo raggiungerà l’obiettivo (eper una via o per l’altra). Per questo nel momento in cuicome general manager tanti hanno detto: arriva. Ebbene, non è così.: si muove per conto proprio, studia i calciatori (soprattutto giovani) da acquistare, si tuffa su di loro quando ne intravede uno che gli piace e di cui nessun altro si è ancora accorto. Al Benficae Mendes è apparso sulla scena solo quando quei giocatori, diventati maturi e noti, sono finiti nel mirino di club ricchi. A quel puntose lo avesse chiamato anche per comprarli, gli sarebbero costati. Questo - sia chiaro - non significa che il nuovo general manager della Roma è, ma semplicemente che non è assoggettato a lui. Nel calcio di oggi, soprattutto in Portogallo, è quasi un evento.Se Tiago Pinto saprà ripetere ciò che ha fatto al Benfica,, propria di una società moderna: cercare talenti a basso costo e trasformarli in campioni, o in qualcosa di simile. Poi arriva il passaggio successivo:una volta diventati pronti per il grande calcio?certo, ma nient’affatto scontata: potrebbero anche rimanere in giallorosso - almeno alcuni - per dare consistenza alla squadra. Dove sarebbe il vantaggio del nuovo presidente?di capace di produrre ricchezza, senza averlo strapagato., insomma: non è al servizio die non conosce, il suo connazionale allenatore proprio della Roma. Ora che lascia Lisbona per la prima volta in carriera, dovrà dimostrare di essere maturo. Come i calciatori che acquista ragazzini e trasforma in campioni.@steagresti