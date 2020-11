La Juventus inizia a progettare la difesa del futuro e il nome nuovo arriva dal Portogallo: piace sempre più Nuno Mendes dello Sporting, un'operazione pronta a entrare nel vivo. Lo assicura l'edizione odierna di A Bola, secondo cui il classe 2002, centrale adattabile anche a terzino sinistro, è nella shortlist di Paratici, pronto a entrare in azione: difficile per gennaio, si legge, più probabile che l'assalto possa concretizzarsi la prossima estate, non senza difficoltà.



CONDIZIONI - Già, perché la concorrenza per Nuno Mendes è folta e agguerrita. Sirene dalla Premier League, con Arsenal, Manchester United e Wolverhampton che hanno già effettuato sondaggi, ma in Italia c'è anche il Milan che ha in Massara un grande estimatore e che in passato ha già avuto contatti con lo Sporting e con l'entourage del giocatore. Attenzione però anche ai costi: il difensore ha recentemente rinnovato e, riferisce la stampa portoghese, lo Sporting ha intenzione di applicare una clausola rescissoria da 70 milioni di euro.